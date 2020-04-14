看手機保持正確姿勢很重要，千萬別躺著滑手機！高雄一名26歲女子，上個月實施居家隔離，在家期間因為無聊，她常用手機看追劇打發時間。不料某天睡前她仰躺在床上舉著手機看片，結果一個不小心打瞌睡把手鬆開，手機直接砸中她左眼，女子隨後出現視力模糊、接近失明等症狀，緊急就醫發現，左眼視網膜出血、水腫，黃斑部下方出現血塊，治療後視力還是只剩0.01，幾乎接近失明狀態。

據《ETtoday》報導，收治該病例的眼科醫師洪啟庭指出，該名女患者來看診時，主述本身沒有特殊眼科病史，但左眼視力突然嚴重下降。醫師進一步檢查，這名患者雙眼約有300度近視，右眼配鏡後可矯正回到1.0，但左眼矯正後卻只能回到0.01，等於接近失明狀態。

後來透過詢問，女子才坦承，她在居家隔離期間，經常晚上在關燈黑暗的環境中，沒戴眼鏡完手機；且在居家隔離結束前兩天，以仰躺姿勢，躺在床上追韓劇，後來不小心打瞌睡，舉在手上的手機，不小心掉落砸中左眼。

洪啟庭表示，患者的左眼出現嚴重黃斑部下出血，及視網膜出血及水腫。醫師後來為該患者注射藥物止血消腫，並開立藥物，經過2周治療，女子左眼視力經矯正後慢慢回復，但洪啟庭根據臨床經驗判斷，此類出血症狀不容易消失，甚至可能形成永久失明，治療過程相當漫長。

洪啟庭建議民眾，每天使用手機總時數不要超過4小時，若要在夜間看手機，室內必須要開大燈，手機與人體視線坐起來的距離，要保持至少40公分以上，才能降低手機藍光對眼睛的傷害。

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(中時電子報)