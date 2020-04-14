位於桃園八德的國防大學校區陸軍學院，昨(13日)傳出有正在受訓的學員發燒咳嗽多日，由校方主動送往國軍醫院就診，並住進隔離病房採檢，今天採檢結果出爐為陰性，讓校方及國防部虛驚一場，不過昨天校方為了安全起見，宣布陸軍學院下午暫時停課，並進行全院區的教學與住宿區大消毒，據了解，目前校方採取先期預防，已要求與該位學員接觸的47名受訓學員與教師進行隔離自主管理。

國防大學強調，目前教學仍維持正常，一切都是為了確保國軍安全，才會採取先期嚴密措施。據了解，據了解，該名學員上星期曾有發燒症狀，事後雖然狀況好轉，不過仍有咳嗽現象，直到昨天上午仍不斷咳嗽，於是要求醫務所看診並告知醫官。

校方接獲通報後，為防止意外，立刻要求將該位學員送往國軍醫院看診，院方為防萬一，檢查後安排住進隔離病房，並進行採檢送驗，經過確認採檢為陰性，引起虛驚一場。

國防大學政戰主任文天佑少將表示，由於防疫作為國軍安全，因此都採取最高標準，所以即刻要求停課並進行全院區消毒，包括校園、教室、寢室以及浴廁等。但是學校教學並未受到影響，目前校方已經對近期內與該位學員密切接觸者及家人總共47人進行自主管理。

國防大學上午表示，陸軍學院某學員因咳嗽赴國軍桃園總醫院就診，於今(14)日經醫院篩檢通報，新冠肺炎初採為陰性，目前學員健康狀況良好。目前全校師、生上課正常，並落實健康自主管理；另賡續強化全校區環境清潔消毒作業，後續依國防部防疫政策指導，全力做好各項防疫措施。

(中時電子報)