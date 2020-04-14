國民黨及3位基層診所代表開記者會，表達基層診所受疫情衝擊大，籲政府重視基層醫護的心聲。（黃福其攝）

新冠肺炎疫情影響下，站在防疫第一線的基層診所因看診減少，陷入經營困境，國民黨上午召開「基層診所受疫情衝擊大，籲政府重視基層醫護的心聲」記者會，邀國民黨醫療委員會主委蔡明忠、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會常務監事陳建良醫師、大台中診所協會理事長林釗尚醫師等3位基層診所代表，共同反映基層醫療診所的心聲，提出三項紓困建議：提供合宜、充裕的防疫裝備；診所醫療成本免稅額度自 80％提到85％；政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」。

國民黨指出，根據媒體報導，針對基層診所進行的最新問卷調查結果顯示，診所收入減少約三、四成，並有超過六成九的診所，因為防疫增加一到兩成支出。顯然，在收入減少、防疫成本支出必須增加下，基層診所經營壓力恐怕更加沈重。

文傳會主委王育敏表示，基層醫療診所是與一般民眾最接近的醫療單位，更是民眾健康的守護者，但面對新冠肺炎疫情的衝擊，除了流感等相關科別外，包括骨科、皮膚科、復健科等科別的業績都嚴重滑落。她強調，基層診所是台灣醫療公衛體系的重要一環，不僅提供一般常見急慢性疾病的診療，照護民眾的健康，也從事衛生教育、預防保健服務、特殊疾病的次專科轉診、防疫照護等工作，希望民眾給予這一群守護者支持與鼓勵。她呼籲政府對於基層診所及醫療人員的紓困一定要妥適、完善，這是守護台灣人民健康的重要關鍵。

3位醫師異口同聲說，疫情嚴峻之際，基層專門處理急性病的診所，勇敢的在第一線面對疑似新冠病毒感染的個案。基層醫護們冒著染病風險，戰戰兢兢地看診，卻鮮少獲得政府在基本防疫物資上充裕的奧援，包括防護面罩、防護衣等都需要自備，讓基層醫護們承受巨大的壓力。他們強調，未來如果還要基層醫療診所配合篩檢的工作，防護設備與措施更為重要，政府應該重視基層醫護人員的健康安全，提供更具體、更確實、更完備的防護支援，才能守住防疫的第一線。

蔡明忠指醫界70％在基層，卻非常辛苦，包括彰化縣衛生局長堅持疫情不到某階段，N95口罩不發給基層，如今疫情已到一階段，防疫升級，設備也該升級，非常希望政府給足夠的防疫，而且藥價飛飆，但買不到，如何給充分物資，成本不斷上升，當中差距盼政府了解及幫助。

陳建良說，N95口罩從2月至今每位醫師僅發9片，嚴重不足，且價格從每片20元目前變150元至200元，比百元大鈔更值錢，大家都捨不得丟；額溫槍、酒精噴霧器、紫外線消毒燈等基層需要的防疫物資也買不到。此外，目前基層診所營業額，急性科別2月掉3成、3月掉4至5成，4、5月可能更慘，只要疫情沒見曙光會更慘，政府應重視基層醫界需求。

林釗尚說，1月底以來很多藥品都缺又漲價，例如胃藥上漲四成，止血藥由1塊2變1塊8，高血壓藥2至3成，造成基層營運成本提高不少之外，人力也增加，光門口要1人初步篩檢，就要增3班人力，基層醫界的苦處，盼政府協助有更好環境，無後顧之憂作防疫。

為協助基層醫療診所能順利渡過此波疫情的衝擊，國民黨綜合基層醫師意見，提出三項訴求主張，第一、提供基層診所，依照疫情嚴重度，給予合宜、充裕的防疫裝備，以確保基層醫護人員的健康安全。第二、診所醫療成本免稅額度自80％提到85％，減輕基層診所在這波疫情中所承受的經營壓力。第三、政府成立「醫療、公衛緊急事件防疫基金」，讓醫療體系面對突發性疫情事件時，能有充足的資源與資金做好第一線防疫的工作。希望政府能傾聽基層醫護人員的心聲與困境，讓基層診所醫療人員能撐過這段時間的疫情衝擊。

(中時 )