台股今日大漲近200點，生醫族群由防疫概念股領軍衝鋒，大江生醫(8436)自動檢疫設備將進駐疾管檢疫機關昆陽實驗室上線使用，並獲歐洲、亞洲等國家洽談訂單中，強鎖213元，至10:50，買單有逾1500張搶著要買；額溫槍族群的熱映(3373)盤中漲幅曾逾7%、豪展(4735)狂飆8.8%以上，成功匯聚多頭人氣，美吾華集團的懷特(4108)及安克(4188)聯袂鎖在漲停，明基醫(4116)、亞獅康-KY(6497)也鎖在漲停板，上市櫃生醫指數漲幅皆逾1.5%，表現十分強勢。

新冠肺炎疫情帶動額溫槍等防疫需求，熱映前2月自結每股盈餘1.45元，法人預期，首季有機會挑戰3元，短線股價漲勢強勁，今日多頭續強，股價一度漲逾7%；體溫檢測廠豪展前2月受制員工返回比過低產能有限，不過隨著全球疫情成長，訂單滿到6月底，3月營收回升，法人估，第二季有機會拚新高，今日股價強漲逾8%；泰博額溫槍出貨翻倍，3月營收創新高，目前訂單也看到6月，第2季營運看俏，今日股價逆勢走低，壓在平盤下方整理。

大江生醫QVS-96病毒掃描機能透過模組轉換，自動化檢測各類流行病病毒，包括現在全球流行的新冠肺炎病毒，未來也能切換為腸病毒、流感等病毒的檢測機，精確度達99.9％，每日檢測速度可達近900個檢體，約當台灣10間醫檢單位流量，目前除了一台將安裝於疾管局外，第二台將進駐台大醫院，現在也獲歐洲、亞洲等國家洽談訂單中。

(時報資訊)