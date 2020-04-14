因新冠狀病毒危機終於出現放緩跡象，美國東北部7個州與西岸3個州各自敲定區域協議，將聯手推動協同、逐步的重啟經濟計畫，但也強調必須採取預防措施以免疫情再度爆發。

周一美國通報至少1500個新冠肺炎新增死亡病例，但遠低於上周每24小時就新增約2000個死亡病例，顯示這場危機似乎已出現到頂的跡象。

在美國總統川普宣稱任何重啟美國經濟的決定都由他作主後，以紐約州為首的東岸州政府團隊，以及由加州、奧勒岡與華盛頓等3州組成的西岸團隊分頭宣布其聯手復甦計畫。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，他將與鄰近的紐澤西、康乃狄克、德拉瓦、賓州與羅德島等合作，研擬放寬防疫居家令的最佳策略。麻薩諸塞州隨後宣布加入這個東岸聯盟。

美國西岸三個州亦宣布將遵循共同的解除社交疏離計畫，但也表示大規模重啟經濟的前提，是新冠肺炎的傳播速度放緩。

這10個州的州長僅有麻州州長貝克（Charlie Baker）是共和黨籍，其餘全屬民主黨。他們並未提出結束社交封鎖的時間表，僅強調何時與如何重啟非必要商業活動與學校的決定，將以居民的健康為優先，並取決於科學而非政治。

(時報資訊)