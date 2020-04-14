銓寶(4575)大陸全冠(福建)廠2月上旬順利復工，並接獲數台抗菌分裝瓶吹瓶機急單，防疫材並不受封城影響、獲准運輸，帶動首季營收為2.24億元，年增42.75％。

銓寶以精密鑽夾頭起家，集團有5個事業部門。自1994年起研發出全台第一部全自動PET吹瓶機以來，行銷全球五大洲，亦為亞太地區最大的二段式PET吹瓶機製造商之一。

近期消毒液分裝瓶屢屢傳出缺貨，銓寶為瓶裝水、清潔日化品上游吹瓶機設備廠，此次即時調整產品組合，迅速交貨小容量塑化瓶量產設備，成為防疫物資的新成員。

此外，年初疫情爆發時，大陸30至100ml等不同容量分裝瓶銷售大增。隨著3月義大利、西班牙、日本與美國確診人數增加，預料帶動歐美、日本等先進國家消毒殺菌分裝瓶需求。

另一方面，銓寶也投入IoT智能販賣機研發，分發酒精分裝瓶給公司所有員工。IoT智能販賣機也讓最上游製造工廠，與最下游消費端接軌。智能販賣機接觸最前端消費者，取得銷售數據回饋，民生用品上市時，銓寶立即分析消費端喜好、市場需求預測等最直接大數據，IoT智能販賣機可望為業績增添動能。

(時報資訊)