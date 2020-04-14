紡織股股王成衣大廠儒鴻(1476)早盤股價大漲逾8.5個百分點，雖然3月營收19.04億元，年減14%，且第二季受到新冠疫情影響，可能衝擊客戶訂單，不過，外資法人出具報告仍給予「買進」評等。法人認為5月11日儒鴻將舉辦法說會對首季的財報和2Q訂單有進一步說明。

儒鴻目前資本額約27.4億元，主要提供垂直整合生產供應鏈，包含織布、染整、定型、成衣製造，尤其專精於功能性彈性圓編針織布料與成衣。競爭優勢包括:一、全球佈局縮短交期並提升競爭力。二、擁有研發與創新能力，每年可提供超過3000種新布料。三、成立打樣中心，快速反應，每天能提供超過150款新樣衣。三、與國際知名運動與特殊功能性服飾品牌建立策略夥伴關係，協同開發，提供市場流行設計，ODM比例高。四、建構垂直整合、及具有生產規模經濟的生產供應鏈，致力成為功能性布料與成衣產品領域的市場領先者。

儒鴻的成衣生產據點有17處，而紡織布料有2處。織布廠的生產據點主要在台灣和越南2處，台灣月產能800萬碼，越南月產能700萬碼。而成衣生產主要在越南和柬埔寨，合計月產能1000萬件，越南的3處生產點分別為展鵬廠、美春廠及隆安廠，而柬埔寨則為金邊廠。

儒鴻去年紡織布營收占比約3成，成衣營收占比約7成，毛利率在28.85%，仍維持成長趨勢。

(時報資訊)