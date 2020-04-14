大陸海關總署14日發布資料顯示，3月當月，大陸貨物貿易出口1.29兆元(人民幣，下同)，比去年同期下降3.5％；進口1.16兆元，較去年同期增長2.4％，進出口增速較1-2月均有所回升。

今年第1季，大陸貨物貿易進出口總值6.57兆元，比去年同期下降6.4％。其中，出口3.33兆元，下降11.4％；進口3.24兆元，下降0.7％。

(旺報 )

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