大陸PC龍頭聯想14日首次舉辦線上全球誓師大會，預計在20／21財年中要打贏PC轉型、智慧物聯，將公司由PC業務變革為直達客戶模式，並挑戰智能物聯10億美元收入目標。

36氪報導，聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍14日在會中表示，20/21財年，聯想中國區將繼續打贏PC轉型戰和智能物聯突破戰兩場戰役。在PC轉型戰方面，聯想中國將變革目前的業務模式為直達客戶模式；在智慧物聯突破戰方面，今年將挑戰10億美元收入目標；孵化域業務，聯想中國區將聚焦商用IOT、智慧教育和消費生態三大核心戰場，同時抓住在線教育，在線辦公等機遇。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶也透露，聯想在大陸的工廠已經全部復工復產，包括武漢在內的製造基地已經100％恢復產能。在未來十年，聯想將把服務和解決方案打造成聯想新的核心競爭力的新目標。對於新財年，楊元慶表示，希望CNBU雲網融合業務能夠打造20個以上的5G規模性專網，獲取100個以上的5G to B行業客戶。

此外，誓師大會數據顯示，2019年聯想數據中心服務器出貨量年比年增長20％；解決方案、服務、儲存等高價值產品實現翻倍增長；超級電腦和一路塔式服務器，在中國出貨量保持第一。聯想集團數據中心業務集團中國區總裁童夫堯透露，新財年DCG中國將聚焦三大任務，並努力實現營利性增長、推動服務業務翻倍增長，提高本地特色產品和解決方案貢獻業務額等。

(工商 )