時力立委邱顯智今日於時力立院黨團會議室召開記者會表示，今日朝野協商時，將會提出華航正名的立院共同聲明，希望各黨團能簽署共同聲明，將CHINA AIRLINE改成更符合台灣的名稱。

邱顯智指出，昨日朝野協商時，因國民黨退席，導致沒辦法在協商現場提出華航正名的立院共同聲明，今日協商時會再次提出，希望各黨團都能支持。

邱顯智說，國民黨昨天深夜在臉書上放上「華航改名計時器」，諷刺交通部助長林佳龍不敢改，可見國民黨也不反對華航正名。既然如此，也希望國民黨一同支持。

邱顯智表示，有關紓困條例修法，會於協商時提出附帶決議，讓醫療人員因支援防疫工作，導致加班總時數逾越免納所得稅之每月平日延長工作總時數，能予以免納所得稅。

邱顯智指出，對於因疫情發生營運困難之產業、事業等機構，財政部應訂立明確辦法，積極協助其申請退還營業稅之溢付留抵稅額，增加可以支用之現金來源，以渡過疫情寒冬。

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(中時 )