台灣世曦董座施義芳遭周刊爆料爭議一籮筐。其中還涉收取工程糾紛百萬處理費，工程會主委吳澤成今天出面緩頰，說施義芳專業應無問題，至於花籃收的像花博一樣，可能是個人行事風格，不清楚官場文化，才未預先婉謝花籃。

施義芳遭爆收取工程「處理費」，吳澤成說，個案方面他不清楚。但以專業性而言，施的專業應該沒有問題，因為施本身也是技師，長期以來也在技師界服務。

對於收花籃收到像花博一樣誇張，吳澤成則說，這是個人行事風格，像他自己在行政部門，若有轉任職務，都會有人會送花籃，但他預先都會發布消息，呼籲外界不要送花，施義芳的花藍太多應該是因為他曾任立委，還有長期在技師業界相關公會擔任理事長，因為相關人際關係，各界給予的祝賀。

吳澤成說，送花祝賀不意外，問題是施沒有在行政部門待過，事先告知大家不要送花籃，以他個人而言，到哪裡都會事先告知，人家若送花就跟對方講不收，施可能比較沒有這個經驗，有時候參與過政治難免都會有這樣的問題。

(中時 )