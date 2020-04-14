中醫大新竹附設醫院外科主治醫師古君平，指「上腸繫膜動脈症候症」發生率約0.013到0.3％，好發在10到39歲的女性。（羅浚濱攝）

新竹19歲女學生，1年多前沒辦法正常吃東西，常吃一點就覺得飽，甚至會有噁吐感，體重從59公斤降到42公斤成「紙片人」，到中醫大新竹附設醫院身心科求診，身心科主治醫師周伯翰評估排除心理因素造成身心症，會診外科主治醫師古君平確診罹患罕見的「上腸繫膜動脈症候群」。

罕見的上腸繫膜動脈症候症，發生率約0.013到0.3％，好發在10到39歲的女性。女大生接受3D微創腹腔鏡十二指腸空腸吻合手術治療，手術兩小時，隔天下床，術後逐漸恢復以前的食量，又可以吃愛吃的美食了。

古君平表示，主動脈與上腸繫膜動脈的夾角，正常人約為45度到60度，這位女大生只有約11度，距離短且壓迫到由兩動脈間通過的十二指腸，造成十二指腸阻塞及急性胃擴張的症狀。

古君平說，大部分上腸繫膜動脈症候群與後腹腔脂肪或結締組織流失有關，常見原因如癌症、嚴重外傷、營養吸收不良症或神經性厭食症等，輕度患者吃的少就有飽脹感，嚴重則會吐出含有膽汁胃液及體重下降。

醫師通常先以保守療法，約有8成成功率，若有明顯噁心嘔吐，則以靜脈補充液體及電解質，或以鼻腸管灌食及全靜脈營養支持，若以上治療都無法改善，就需考慮手術治療。

至於如何保養健康的腸胃？醫師建議吃飯時細嚼慢嚥，一口飯至少咬20到30下，均衡飲食多吃蔬菜與，減少攝取太鹹太辣的食物，也可吃一些腸道益生菌幫助消化。

(中時 )