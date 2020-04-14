《每日經濟新聞》報導，根據啟信寶資料顯示，4月10日，上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。

此外，包括華為輪值董事長徐直軍在內的4名主要人員全部退出，新增董慶陽、陳志東為主要人員。

(旺報 )