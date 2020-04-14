任正非卸任上海華為技術有限公司董事 11:362020/04/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非退出公司董事。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《每日經濟新聞》報導，根據啟信寶資料顯示，4月10日，上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。 此外，包括華為輪值董事長徐直軍在內的4名主要人員全部退出，新增董慶陽、陳志東為主要人員。 (旺報 ) #華為 #公司 #技術 #人員 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 東貝董事長由副董事長邱顯明代理 14:512020/04/10 財經 口罩不夠？消防員：配給量與實際需求量有落差 18:192020/04/10 生活 228罹難的前輩畫家陳澄波之子陳重光 95歲辭世 19:002020/04/10 政治 嘉縣消防員 抱怨口罩不夠用 04:102020/04/11 地方新聞 嘉泥董事長 張剛綸：雙核心衝營運 放眼天下 04:102020/04/13 財經要聞 醫護人員最慘烈的戰「疫」 全世界超過2萬人以上感染 11:552020/04/13 國際 為醫護加油 業者贈上萬粒黃金蜆助防疫 12:542020/04/13 生活 台東海域傳出綠蠵龜、侏儒抹香鯨死亡 17:062020/04/13 生活 裕國傳內訌 董總鬧雙包 04:102020/04/14 財經要聞 華為子公司持續換血 任正非卸任上海華為技術有限公司董事 10:502020/04/14 財經 兩岸熱門新聞 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 減免債務呼聲高 非洲最大債主大陸怎辦 - 兩岸 - 旺報 形象受損！陸停止兩企業出口防疫用品 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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