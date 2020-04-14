陸知名男高音莫華倫 返港確診 11:472020/04/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫華倫初步確診新冠肺炎。(取自東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國三大男高音之一、澳門居港的莫華倫從泰國返香港後，接受新冠病毒測試呈陽性反應，昨晚(13日)已送入東區醫院隔離病房接受治療。 綜合港媒報導，消息指，現年61歲的莫華倫早在泰國時確診新冠肺炎，曾在當地醫院接受治療，前日(12日)返港後於亞洲博覽館接受強制檢疫，測試對病毒呈陽性反應，至昨晚送院隔離醫治。 (中時 ) #華倫 #隔離 #陽性反應 #陽性 #病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 「抗體檢測」成防疫新戰場 專家：但也存在無效抗體 21:572020/04/10 生活 揪出社區中的隱形傳播者 04:102020/04/11 時論廣場 意外！英劍橋研究：新冠病毒有3類 在武漢已突變 13:312020/04/11 國際 免疫軍團被打趴 研究曝新冠病毒狡猾真面目 12:342020/04/12 國際 滿足我或Call警察！渣男假扮員警 找「獨居妹敲門」秒脫褲硬上 23:222020/04/12 國際 病毒變異出現超級變種？ 專家：最終靠疫苗解決 18:012020/04/13 兩岸 無須輾轉 飛北京台商先當隔友 04:102020/04/14 焦點新聞 Appier首席科學家孫民：AI助抗疫 促政府加速導入 04:102020/04/14 產業．科技 確診或居家隔離可獲理賠 富邦產險首創個人防疫險 04:102020/04/14 投資理財 還認為大陸防疫是謊言嗎 04:102020/04/14 時論廣場 兩岸熱門新聞 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 毒班機！ 4／6太原入境CA910 已有35人確診 - 兩岸 WHO：全球70種新冠疫苗賽跑 陸康西諾衝最快 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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