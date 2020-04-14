中國三大男高音之一、澳門居港的莫華倫從泰國返香港後，接受新冠病毒測試呈陽性反應，昨晚(13日)已送入東區醫院隔離病房接受治療。

綜合港媒報導，消息指，現年61歲的莫華倫早在泰國時確診新冠肺炎，曾在當地醫院接受治療，前日(12日)返港後於亞洲博覽館接受強制檢疫，測試對病毒呈陽性反應，至昨晚送院隔離醫治。

(中時 )