女星何妤玟無預警宣告與化工小開邵天成豪門婚終結，讓外界頗為震驚，然閨密們倒是早有聽聞她嘆婚姻苦，何妤玟也坦言愛已流失，希望除了媽媽身分外，能作為女人被愛著，也曾說過即使動了縮陰手術，老公仍對她「性致缺缺」，然其實夫妻關係並非一直如此，邵天成曾因KID無心的舉動大吃醋，當場撲倒何妤玟，相當火熱，而當時他們已結婚2年。

何妤玟在2014年作客《康熙來了》，成了人妻的她，大方分享夫妻趣事，透露某次作客上節目到廈門出外景，她跟大夥兒嬉鬧，拍了憲哥的背，之後又遵從節目企劃，讓KID揹著，而這些看似普通的互動，竟讓邵天成看了大怒，不開心她跟其他男子有肢體親密接觸。

何妤玟說，當下邵天成直接撕爛她的衣服，把她撲倒在地，大吼她怎麼能讓自己的身體貼在其他男人背上，痛罵：「你這老少通吃的淫婦！」，這段閨房秘辛讓現場眾人大笑不止，何妤玟也害羞狂笑，但看得出來很享受婚後2年還保持甜蜜濃烈的激情，只是時間來到成為人妻8年，人事已非，讓人深感遺憾。

(中時電子報)