新冠肺炎疫情尚無趨緩情勢，但各地方還是有許多溫暖的善心義舉事件發生。日前太平區1位年約60歲的撿拾回收的婦人拿著兩盒醫療用的口罩到太平派出所送給值勤員警，還著員警說「恁辛苦了，這兩盒口罩乎恁用，免煩惱我這邊的夠用。」在防疫期間的暖心的舉動讓人相當感動。

太平警分局太平派出所警員巫明桓日前下午3點多擔服值班勤務，1位婦人騎著電動車前來派出所，員警一度上前關懷並詢問有無需要服務之處，這時婦人忽然拿出兩盒約200片的口罩，表示要給派出所員警使用，當時員警一度表示目前口罩都夠用，請她放心，但是該名婦人堅持表示，這些口罩是過年前到大賣場買的，目前自己都有定時到藥局排隊領取口罩，只要留下本身夠用的量就好。

又表示最近在電視看到員警每天都在臨檢或協助居家檢疫(隔離)勤務，面對高風險的環境，實在太危險了，這兩盒口罩希望送給派出所以備不時之需。

低調的婦人不願留下姓名，默默的載著自己回收的物品離去，暖心之舉動讓站在第一線執勤的員警深表感謝之意。防疫時刻送暖，這貼心的舉動也讓社會更加有愛。太平警方表示，感謝婦人的善心之舉，讓社會更加有愛，亦持續呼籲民眾防疫期間盡量避免到密閉場所或人群聚集處，並養成勤洗手習慣，勿觸摸口鼻，減少疫情傳播及發生。

(中時 )