民進黨立委林楚茵日前先拋出中華航空（China Airlines）改名，交通部、行政院到總統府今接連出面響應。航空界人士指出，華航改名案每幾年就會被拋出來吵一次，但在目前的國際現實下，改名看不到好處，且要花掉幾億、甚至數10億元成本，而各國若認定此事太政治化，我丟掉航權都是很可能的事。

有航空界人士說，華航改名案從前總統陳水扁時代吵到現在，當時就認為不可行，而且要花上10億元的成本，每幾年就要被政客拿出來吵實在太無聊，現在應該要專注在幫助航空業改變困境的事情上。

該人士指出，改名牽涉的公司LOGO、國內外大小合約，華航官股成分重，最後這些錢很可能回到納稅人頭上。不只合約可能要重談，有些指定給華航飛的航權，改名後未必能夠直接接手，若其他國家認定改名案是政治動作，有可能直接收回航權，不給台灣飛。

他說，國內外企業改名卻要花上大筆成本的案例比比皆是，以國內知名企業宏碁為例，幾年前只是要改變LOGO，就花了很大的精力，華航是跨國企業，在海外有很多公司，光是換LOGO就麻煩，何況是改名。

另有航空業高層表示，華航想改名，商標要重新登記，即使保守一點估算，全球7、80個國家跑不掉，要處理的程序相當冗長，還要逐一換約，這不是短期1、2年能做到的，現階段改名幾乎看不到好處。

他分析，「China Airlines」是有國際註冊的，大陸巴不得想擁有這個公司名稱，但被掌握在台灣手上，只能去申請「中國國際航空」（Air China），從政治意義來看未必是矮化，反而能宣示正統地位，又能吃對岸豆腐。

(中時 )