曾在2015與2016年兩度奪得全明星賽灌籃大賽冠軍的公牛悍將拉文，今天求婚成功，愛犬當見證者，女友戴在鑽石戒指點頭答應。

2014年選秀會上以首輪第13順位加盟灰狼的拉文，菜鳥球季就報名參加灌籃大賽，沒想到一舉奪冠，成為自1997年18歲的布萊恩之後最年輕冠軍得主。2016年拉文在全明星賽新秀挑戰賽狂得30分，獲選最有價值球員，隔天又在灌籃大賽衛冕成功，成為自喬丹、傑森理查成為自喬丹、傑森理查生與奈特羅賓生之後第四位完成灌籃大賽二連霸的球員。

拉文在2017年改披芝加哥戰袍，2019年11月24日面對黃蜂的比賽中，拉文攻下全場最高49分，整場比賽飆進13顆三分球，追平勇士史提芬柯瑞的紀錄，並列NBA史上第二。

根據《TMZ》報導，拉文今天在自家後院單膝跪地手拿著鑽戒向相戀已久的女友Mar求婚，Mar手摀著臉，表情顯得非常驚訝，可見得她並不知道拉文會在這個時刻向她求婚，不過，Mar隨即點頭答應，左手無名指戴上了閃亮亮的鑽石戒指，而拉文的愛犬則成為了兩人的愛情見證人。

現年25歲的拉文，17歲就與Mar談起戀愛，兩人經過8年的長跑愛情終於得到甜美果實。拉文在IG寫著，「這一刻等得太久了，我們17歲就在一起，妳是我的初戀，我永遠愛妳！」

(中時 )