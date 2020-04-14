華航載運口罩到新冠疫情嚴重的國家，意外再度引燃「正名」爭議。外交部歐洲司副司長陳詠韶今天表示，第二波的口罩捐贈，不排除由其他國籍航空載運的口能性。

台灣捐贈第一批1000萬片援外口罩陸續送抵歐美，歐盟一邊感謝台灣，也一邊感謝載運口罩的China Airlines（華航）。然而，國內卻掀起”China Airlines”易導致被誤認為捐贈來自於中國的爭議。交通部長林佳龍表示對華航改名持開放態度，行政院長蘇貞昌今天則表示他昨天已經要求交通部告知華航，以後運送物資的時候，上面有我們的國旗，有「TAIWAN CAN HELP」。

陳詠韶今天在外交部例行記者會上表示，第二波口罩捐贈北歐及中東歐的歐盟會員國，包含瑞典、丹麥、奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞以及波蘿的海三國，總共130萬片。

媒體詢問，第二波口罩捐贈是否仍由華航執行任務？陳詠韶指出，不排除任何可能，目前都還在會商當中。她強調，我們當然會採用國籍航空華航或長榮，也感謝華航在第一波口罩捐贈做了很多犧牲與合作。

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(中時 )