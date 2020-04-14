受少子化影響，台南市私立鳳和中學國中部及高中部已從去年起全面停招新生，教育部表示，目前該校僅剩76個學生及15個教職員，預計109學年將僅剩33個學生。教育部將導引經營困難之私立高級中等學校能循序退場，進而達成優化整體教育環境之目標。

台南市私立鳳和中學去年停招新生後，教育部主動介入輔導，並已召開4場專案輔導會議，提供學校相關諮詢意見。 目前鳳和中學還有15位教職員，其中專任教師有5位；至於學生，高中部有64人，包括高二33人、高三11人，國中部僅剩國三生有12人。

鳳和中學在國三、高三生6月畢業後，8月109學年開始，預估全校將僅剩33個學生。財務方面，教育部說，該校106、107學年度決算現金收支皆為短絀，短期可用資金嚴重不足，恐影響校務營運，已建請董事會本權責籌資，以彌補財務缺口，協助學校穩定財務，維持收支平衡。

受少子化影響，目前已超過10所私立高中職停招或停辦。教育部國教署表示，招生不佳的學校，得審慎評估其經營現況、區域學生就學需求、校務發展規畫，申請調整招生科、學程之班數，或申請設立、變更或停辦科、學程。

教育部說，學校也可按辦學需求，申請停招一年級新生，或由所屬學校財團法人依私立學校法相關規定申請停辦學校。教育部將持續提供實務及法制等相關意見，以導引經營困難之私立高級中等學校能循序退場，進而達成優化整體教育環境之目標。

(中時 )