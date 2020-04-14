如何了解新冠疫情對台灣企業的衝擊程度？CRIF中華徵信所表示，追蹤企業的信用等級變化，最能讓企業經營無所遁形，由於早在2019年下半年起，整體台灣企業的信用等級即有趨弱的現象，近期嚴峻疫情當前，該所發現企業信用等級明顯出現下降，今（14）日進一步提出三大警訊：一、當信用最好兩族群占比連袂走低，二、調降等級企業占比大幅提升，三、進出口貿易業、光電業連三月列降等級企業占比高，

CRIF中華徵信所指出，台灣企業的信用等級正走在轉折點，包括信用良好的A等級企業及信用佳的B+等級企業明顯減少，而信用等級遭降級的企業則在明顯增加，當前企業間的信用交易需要嚴謹的看待，尤其是給予供應的信用額度要視情況適時調整。

以今年1月到3月期間，遭CRIF中華徵信所調降等級企業之產業別占比5％以上的產業，包括進出口貿易業、光電材料及元件製造業、鋼鐵基本工業、工程技術服務業、無線通信機械器材業、網路設備業及餐飲業，該所提醒，這些都是需要特別注意的產業。

其中進出口貿易業、光電材料及元件製造業雙雙連續三個月列名降評產業，其中進出口貿易業連續三個月都在整體降評產業中的占比達19％之上，二月份占比甚至曾達44％。光電材料及元件製造業降評占比則呈現連續三個月上升，占比由5％、8％上升到3月的12％，也需要特別關注。

(工商 )