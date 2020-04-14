陸3月民企進出口增長6.5％ 外貿好轉主力 11:582020/04/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月大陸民營企業進出口增長6.5％。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文14日在新聞發布會上表示，今年3月當月，大陸民營企業進出口增長6.5％，成為帶動3月當月整體外貿好轉的主要力量。 資料顯示，第1季大陸民營企業外貿進出口下降2％，比整體降幅小了4.4個百分點，呈現出更強的抗風險能力，占比較去年同期提升了1.9個百分點。 (旺報 ) #大陸 #進出口 #外貿 #新聞 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球疫情重創世界經濟 陸商務部：外貿出口形勢嚴峻 21:352020/04/10 兩岸 陸中小企 復工率超過八成 04:092020/04/11 全球財經 鮭魚返鄉新浪潮 企業總部興起 04:102020/04/11 財經焦點 道安預算扯罷韓 新聞局批莫名其妙 04:102020/04/11 地方新聞 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 廣東省企業總體復工率達到87.3％ 22:142020/04/12 兩岸 專家傳真－新創企業與大企業的合作默契 04:102020/04/13 產業特刊 仲介機構當嚮導 蹈造假不歸路 04:092020/04/14 焦點新聞 專家傳真－從無薪假 談中小企業重生之作法 04:102020/04/14 產業特刊 台灣企業信用等級 中華徵信所大示警 11:472020/04/14 財經 兩岸熱門新聞 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 陸媒揭武漢專家對抗官員曝露疫情秘辛 文章遭封 - 兩岸 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 毒班機！ 4／6太原入境CA910 已有35人確診 - 兩岸 WHO：全球70種新冠疫苗賽跑 陸康西諾衝最快 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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