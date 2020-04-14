大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文14日在新聞發布會上表示，今年3月當月，大陸民營企業進出口增長6.5％，成為帶動3月當月整體外貿好轉的主要力量。

資料顯示，第1季大陸民營企業外貿進出口下降2％，比整體降幅小了4.4個百分點，呈現出更強的抗風險能力，占比較去年同期提升了1.9個百分點。

(旺報 )