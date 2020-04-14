逐筆交易新制已經上線，富邦證券表示，自即日起舉辦「日日輪盤送萬點」活動，並且有機會帶回Dyson高級家電、GoPro運動相機及超商商品卡等眾多好禮。

同時，為讓投資人在家防疫無後顧之憂，富邦證券推動線上開戶24小時服務，更延長舉辦「財富升等三部曲」活動，首次新開戶的投資人可以獲得超商商品卡，生日當月還可線上領取生日專屬禮-價值$500元momo購物網折價券，截至今年3月以來，已有超過萬人體驗完全免出門的線上開戶系統完成開戶。

因應逐筆交易新制全面啟動，富邦證券舉辦「日日輪盤送萬點」活動，在6月30日前，新戶及靜止戶只要成交一筆台股電子交易，當日即可在盤後15:00~23:59於富邦e+APP上試試手氣，挑戰輪盤抽獎，日日送出10,000點LINE Points。

此外，富邦證券為所有電子客戶加碼月月抽好禮活動，每月成交三筆台股電子交易即可獲得抽獎機會一次，除了便利商店300元商品卡外，還有機會抽中Dyson高級家電及GoPro HERO8，讓投資人在家防疫、開戶、下單，還能抽大獎。

富邦證延長「財富升等三部曲」活動，只要在30日前透過線上開戶服務首次開立富邦證券戶，免交易就享百元商品卡；首次定期定額ETF扣款滿3,000元，再享300元商品卡；推薦親朋好友一起開戶，推薦一位成功開戶還能再享200元商品卡。

富邦證表示，線上開戶系統全年無休、24小時開放，只要五分鐘即可完成申辦，投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機，不受時空限制、不用親臨證券分公司及銀行，可以隨時隨地享受嶄新及便捷的開戶體驗。

(工商 )