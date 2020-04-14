根據美國《Newsweek》報導，美國受到新冠肺炎影響，恐將造成4,700萬人失業，失業率將飆升到32％。

《Newsweek》引用美國聯邦儲備銀行（Fed）分析師表示，新冠肺炎疫情可能引發4,700萬個失業，如果就現有估算已有500萬個失業人口，美國總失業人口將逾5,200萬人，失業率達到32.1％。

美國過去歷史上失業率最高為1930年代經濟大蕭條時的24.9％，新冠肺炎疫情衝擊更勝當時。另外，3月下旬美國人申請失業救濟人數已達328萬人，聯邦邦儲備銀行分析師表示，新冠肺炎衝擊最壞的狀況還沒出現。

除了美國聯邦儲備銀行提出的32.1％失業率外，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁，也被稱為是美國第7位有影響力的經濟學家詹姆士．巴拉德（James Bullard）也預估失業率將達到30％。

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(中時電子報)