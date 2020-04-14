日前新增的新冠肺炎本土個案386本身有過敏鼻塞流鼻水問題，導致發病日難釐清，拖了25天才確診，使不少過敏民眾也擔心自己是否中鏢。台大醫院小兒科主任黃立民指出，除了觀察過敏症狀有沒有和以前不一樣外，也要注意鼻塞流鼻水的時間點，當鼻水量變多、有顏色就得提高警覺，有問題趕快就醫。

鼻子過敏的症狀與新冠肺炎的感冒類似，但常會伴隨鼻子癢、眼睛癢，發作時間固定在早晚、運動時。《ETtoday》報導，黃立民說，如果過敏打噴嚏的頻率變高，鼻水量變多、有顏色，症狀改變了就要小心，如果有疑慮，可記錄一下症狀發生的時間點是否固定，再想想近期有無接觸過敏原、有沒有發燒來判斷。

台灣新冠肺炎患者大多有歐美旅遊史，與確診病患、居家隔離者有接觸史、或是他們的家人。黃立民說，如果想起自己有接觸從美國回來的人，且疾病又有一點改變了，就要提高警去看醫生，讓醫生評估。

(中時電子報)