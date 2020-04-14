小男生不願戴粉紅色口罩形成話題，內政部長徐國勇說，他就愛粉紅色，且粉紅色領帶還是他的日常，顏色沒有性別，不必在意別人眼光，能保護你的就是最佳口罩。

口罩國家統一分配，但傳出因為顏色因素，有小男生不願戴粉紅色口罩，徐國勇特意在臉書現身說法，不僅戴上粉紅色口罩，還配上粉紅色領帶。

徐國勇說，他就喜歡粉紅色！粉紅色領帶是他日常的搭配。顏色沒有性別，不必在意別人眼光，「你喜歡的，就是最適合你的」。能保護你的口罩，就是最佳口罩！

(中時 )