消毒粉紅口罩 徐國勇：能保護你的就是最佳口罩 11:472020/04/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇說就愛粉紅色。(徐國勇臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小男生不願戴粉紅色口罩形成話題，內政部長徐國勇說，他就愛粉紅色，且粉紅色領帶還是他的日常，顏色沒有性別，不必在意別人眼光，能保護你的就是最佳口罩。 口罩國家統一分配，但傳出因為顏色因素，有小男生不願戴粉紅色口罩，徐國勇特意在臉書現身說法，不僅戴上粉紅色口罩，還配上粉紅色領帶。 徐國勇說，他就喜歡粉紅色！粉紅色領帶是他日常的搭配。顏色沒有性別，不必在意別人眼光，「你喜歡的，就是最適合你的」。能保護你的口罩，就是最佳口罩！ 男生不敢戴粉色口罩 指揮中心全員配戴喊：當年是很紅的顏色 (中時 ) #口罩 #藍口罩 #綠口罩 #粉紅色口罩 #徐國勇 #內政部 #內政部長 #粉紅色 #領帶 #性別 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新制上路 民眾搶原民鄉口罩 04:102020/04/12 生活新聞 防疫無聲英雄 給波麗士按讚 04:102020/04/12 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 兒童口罩變難搶？網怒揭2大關鍵 15:052020/04/13 日常 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 男生都該粉一下 展現溫柔面貌 04:102020/04/14 時尚消費 政治熱門新聞 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 化被動為主動 韓營法律反制原因曝光 - 政治 被民進黨連砍三刀 陸官媒這回應...網驚：完了！ - 政治 陸官媒為何警告民進黨？趙少康分析後大驚！ - 政治 罷韓藍營有內情？韓國瑜坦言：好幾個晚上都睡不好 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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