新竹縣政府13日聯合稽查，清查轄內有陪侍的小吃店、卡拉OK、PUB是否持續營業。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

酒店女公關確診一案遭披露，全台各縣市酒店、舞廳暫停營業，新竹縣政府警察局、衛生局、產業發展處、勞工處等單位，由代理消保官賴淑青領軍，13日稽查縣內有陪侍的小吃部、卡拉OK、音樂坊、PUB等，目前多數均已暫停營業，僅位於湖口地區的一家「類酒店」尚在經營，警方也勸導暫停營業。

中央流行疫情指揮中心宣布，「只要有男女陪侍的酒店業」均須停業，不過各縣市認定標準不一，新竹縣政府則將具有陪侍服務的小吃店、卡拉OK及PUB等皆列入稽查範圍，由產業發展處、警察局逐一比對業者名單。

賴淑青14日在主管會報中表示，13日前往竹北、新湖、竹東警分局轄區稽查，9家業者中有8家已暫時停業，剩餘1家也將準備休息；警察局長黃家琦也說，縣內約有41家，已有6家停業，其餘35家均在稽查範圍，並僅有在湖口的一家業者尚有營業，但稽查時並無客人，警方也勸導，希望業者在防疫期間能暫停停業。

縣長楊文科也指示，聯合稽查可持續追蹤，避免出現防疫漏洞。而13日的聯合稽查，警察局也出動111名警力支援，警方呼籲，會配合防疫，警方會配合主管機關不定期實施類酒店營業場所聯合清查及臨檢，也期望相關業者共體時艱，若持續營業，必要時也可能依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」16條裁處。

(中時 )