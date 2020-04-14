本月以來全球金融市場逐步回穩，LME鎳價止跌反彈，站回每公噸1.15萬美元之上；隨著主要原料價格止跌，大陸鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，有助拉抬台灣不鏽鋼價5月止跌。

適逢復活節，周一LME基本金屬期貨休市一日。上周因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情放緩，市場預期將提振金屬需求回升，鎳價等基本金屬價格持續緩升。至4月9日，期鎳上漲165美元，為每公噸11672美元。

先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，上游廠燁聯(9957)4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品也視地區降每公噸50~80美元。

上月不鏽鋼主要原料LME鎳價一度跌落至每公噸1.1萬美元之下今年新低，加上市場買氣平淡，4月不鏽鋼價因此調降。唐榮(2035)4月內銷盤價也同步調降。

回顧第一季，LME鎳價走跌，不鏽鋼價1月大致平盤，2月轉為開低盤，燁聯主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品2月每公噸各下調1500元，外銷每公噸下調30美元。3月則為平盤。

第二季來看，4月不鏽鋼價開低，隨著鎳價回穩，5月鋼價有機會止跌反彈，但疫情持續延燒將壓抑市場需求，預料第二季鋼價仍是震盪之走勢。

(時報資訊)