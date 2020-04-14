大陸浙江寧波市疾控中心日前針對新冠肺炎感染案例進行特徵分析，其中發現，1月22日~2月22日期間，寧波市累積的157起確診個案中，有近9成為群聚感染，最大宗的群聚感染事件則是來自1月19日的一場大型佛寺活動，總共導致了67起確診病例以及15個無症狀感染者。

該份研究名為《寧波市新型冠狀病毒肺炎病例流行特徵分析》，於4月10日刊登在《預防醫學》期刊當中，作者為寧波市疾控中心張棟樑、易波等人。

該研究指出，1月22日~2月22日期間寧波市本地感染病例為106起，佔總數67.52％；而首位確診病例是寧波某公司財務人員，曾在1月14日前前往杭州參加會議，並在當時與來自武漢的同事討論，並在1月22日返回寧波被診斷感染新冠病毒。

值得注意的是，研究當中提到，在1月19日舉辦的某場大型佛事集體活動，發生嚴重群聚感染致社區疫情暴發，確診病例共有67例，無症狀感染者15例。確診病例中，男性17例、女性50例； 50歲以上病例48例，佔71.64％。

研究指出，寧波市1月22日報告首例確診病例，且為本地病例，當日即出現病例發病峰值，呈現本地病例和輸入病例共同流行趨勢，與1月19日那場大型佛教集體活動造成的聚集性感染進一步導致社區暴發有關。

此外在這段期間，寧波市下轄10個縣市都有確診病例。數量居前三位的分別為海曙區69例、慈溪市26例以及鄞州區16例，佔10.19％。海曙區確診病例數主要與前述大型佛事集體活動導致的聚集性疫情所致。

事實上，早在2月上旬，寧波官方就曾公告這場佛教集體活動導致的聚集性疫情，當時稱有25人確診。

(中時 )