針對華航改名議題，行政院長蘇貞昌今受訪表示，華航改名不是那麼容易，涉及航權等因素，但可以增加台灣的標誌。民進黨立委林楚茵建議，可以比照彩繪班機的模式，華航班機貼上「TAIWAN CAN HELP」字樣，增加台灣在國際間能見度。綠委許智傑要求國民黨表態，是否支持華航更名

林楚茵指出，新冠疫情爆發後，國際對於台灣與大陸是完全不一樣的兩個政治實體非常清楚，但是華航協助載運口罩到國外，機身卻是「CHINA AIRLINE」，容易讓國際混淆，讓台灣被大陸吃豆腐，應該循序漸進去推動華航改名。

林楚茵認為，當務之急，建議可以參考彩繪班機的模式，讓華航班機外裝貼上「TAIWAN CAN HELP」字樣，讓台灣透過這次國際援助行動被看見，這是民眾的共識。

此外，國民黨臉書粉絲專業今早推出「佳龍的華航改名計時器」，並酸交通部長林佳龍「笑你不敢」。對此，綠委許智傑表示，國民黨這是虛晃一招，要求國民黨表態是否贊成華航改名，不論用任何名字替代，都願意共同努力找尋平衡，讓華航即便改名也能持續在空中飛翔。

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(中時 )