台灣透過華航運輸外援口罩，獲得國際好評，但綠委質疑華航英文名「China Airlines」易被混淆為大陸籍，認為應該改名，行政院長蘇貞昌已要求，未來華航運送物資時，應拿掉公司字樣改為國旗與口號，華航則表示遵照辦理。根據會計師精算，光是China Airlines這塊招牌就價值10億美元，航空界人士憂心，改名茲事體大，除了數10億成本，還可能丟掉航權，目前在國際現實下看不到好處。

有關「華航正名」已不是第一次提出，過去從前總統陳水扁執政期間、2016年7月以及2018年6月已三度被提及。當時華航工會就表示，改名牽涉烤漆、人力、商標等成本，恐超過新台幣10億元，而且中華航空是一家上市公司，任何決策都會牽動大小股東權益，不宜貿然行事。

更有立委擔憂，華航一旦改名牽涉到國際約定，我航線、航權恐面臨打壓，甚至導致飛機飛不出台灣的情況。有航空界人士說，改名不只合約可能重談，有些指定航權，改名後未必能直接接手，若其他國家認定改名案是政治動作，有可能直接收回航權。

前陳水扁總統2007年發動「台灣正名」運動，包括中華郵政、中油及中船都被更名為台灣郵政、台灣中油與台灣國際造船公司，中華航空當時也曾被點名，不過並未更名。華航改名爭議，也引起PTT網友熱烈討論，有人贊成改成「Taiwan Airline」，有網友笑稱「我ok，你出錢」；不過也有人回嗆「華航名字超有價值！傻傻的」、「有種把中華電信改掉啊」。

(中時電子報)