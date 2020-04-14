白冰冰遭恐嚇 侯友宜說話了 11:572020/04/14 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，白冰冰是新北市民，他絕對會傾全力保護好他。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白冰冰恐嚇案震驚全台，年年都會去祭拜白曉燕的新北市長侯友宜對此表示，每年這個時間點都讓他感到無比心痛，白曉燕之死讓社會更加注視治安，白冰冰也從受害者轉變成為正向能量，多年來都相當支持警方，讓他相當感動，自己身為新北市長，一定會將市民照顧好。 侯友宜表示，白曉燕命案當年震撼了台灣社會，也改變警方維護治安的策略及方式，讓治安可以穩定至今，而自己曾身為守護社會治安的一份子，更有責任將民眾保護好，白冰冰是新北市民，絕對會好好照顧她。 (中時 ) #治安 #白冰冰 #白曉燕 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 白冰冰女兒逝世23周年遭恐嚇 警鎖定留言女網友 08:182020/04/13 社會 白冰冰想把白曉燕「生」回來 16次試管做到更年期 09:192020/04/13 娛樂 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 侯友宜祭拜白曉燕22年如一日 撫平白冰冰傷痛 10:312020/04/13 社會 恐嚇白冰冰要她死在水裡 PO文女網友落網 11:192020/04/13 社會 女兒冤死畫面難抹滅 白冰冰收死亡威脅淚崩「不接受道歉」 13:042020/04/13 娛樂 難忘白曉燕從水中被撈起 白冰冰淚：不敢游泳、不接受道歉 15:192020/04/13 社會 白冰冰遭遇死亡威脅 侯友宜：大家要理性 16:192020/04/13 社會 厚友誼年年上香 籲民眾理性 00:512020/04/14 社會新聞 社會熱門新聞 自來水有異味！國立大高材生讓整棟樓都吃他的排泄物 害住戶送醫 - 社會 鈕承澤涉性侵女助理辯「喜歡她」 台北地院重判4年 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 行車迴轉釀口角衝突 亞洲統神與對方互告公然侮辱 - 社會 不想上銬被拍 秦偉性侵入監 一大早走「秘密通道」南投報到 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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