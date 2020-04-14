白冰冰恐嚇案震驚全台，年年都會去祭拜白曉燕的新北市長侯友宜對此表示，每年這個時間點都讓他感到無比心痛，白曉燕之死讓社會更加注視治安，白冰冰也從受害者轉變成為正向能量，多年來都相當支持警方，讓他相當感動，自己身為新北市長，一定會將市民照顧好。

侯友宜表示，白曉燕命案當年震撼了台灣社會，也改變警方維護治安的策略及方式，讓治安可以穩定至今，而自己曾身為守護社會治安的一份子，更有責任將民眾保護好，白冰冰是新北市民，絕對會好好照顧她。

(中時 )