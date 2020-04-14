因應新冠肺炎防疫，高雄市政府市政會議14日首度嘗試線上進行，局處首長在各自辦公室與市長韓國瑜連線討論，過程進行相當順暢，除了一名首長可能不熟悉軟體介面操作，輪到她報告前不慎登出，等了幾分鐘再重新加入，成了首次線上市政會議的小插曲。

高市府防疫升級，每周二的市政會議，14日起轉為線上開會，市府採用思科（Cisco）多人視訊會議系統，市長、副市長、局處首長、各區區長均在各自的辦公室內連線，共有7、80人同時上線，會議持續將近1個小時，會後高市新聞局長鄭照新表示，訊息分享十分順暢，線上會議很成功。

據了解，這套視訊會議系統設計舉手發言功能，與會長按鍵舉手之後，主席可核准發言，輪到一名財主單位首長報告時，她可能一時緊張按錯鍵，竟然直接登出系統，幕僚發現後趕緊幫忙操作，花了幾分鐘重新登入，議程也因此臨時變更，讓這名首長晚一點報告。

鄭照新說，未來會持續關注疫情發展，若有需要，線上市政會議將持續進行，基本上都是以防疫優先，務必保障大家的權益，讓市政跟防疫工作可以並行不悖。

媒體詢問，部分綠營議員認為市政會議採用視訊型態，似乎是製造恐慌，為了之後的議會臨時會鋪路。對此，鄭照新重申市府完全尊重議會自主的決議，議會內部有很多討論，有人覺得要線上會議，有人覺得要如期開會，有人覺得要延會，市府都尊重的，但千萬不要把議會自己內部討論的內容，變成是市府的陰謀論或政治攻防，市府對這些指控感覺一頭霧水，「議會內部的討論是正常的，市府都尊重，但是不要來牽拖市府」。

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(中時 )