朱立倫仿效故總統蔣經國當行政院長時「早餐會報」的做法，首度在，直接跟第一線觀光旅宿業者對話，並邀立委林奕華與會，盼政府聽見業者心聲。(圖：朱立倫辦公室提供)

新冠肺炎疫情對經濟的衝擊來勢洶洶，朱立倫今天仿效故總統蔣經國當行政院長時「早餐會報」的做法，首度在臉書發布「台灣早安」經濟專題系列，發表他直接跟第一線觀光旅宿業者對話，並邀立委林奕華與會，盼政府聽見業者心聲，儘速加快加大紓困方案。

朱立倫說，過去政府防疫作法大家給予肯定，但疫情會造成三波經濟衝擊先後而至，台灣一定要超前部署，「不要再花時間攪入國際政治的口水戰」，重新聚焦防疫、外援及紓困措施，才有機會穩住未來嚴峻的挑戰。

據指出， 1974年2月，當時蔣經國擔任行政院長，在台北市南陽街小欣欣豆漿店，一場早餐會聚集台灣重量級政經界人物，包括行政院祕書長費驊、經濟部長孫運璿、電信總局長方賢齊、交通部長高玉樹、工研院長王兆振、電信研究所長康寶煌，以及力主台灣發展積體電路路產業的美國無限電線電公司 (RCA)研究室主任潘文淵。

當時他們在早餐店一隅，邊吃早餐邊進行早餐會報，勾勒出台灣未來轉型高科技產業的願景，奠定台灣發展的基礎。朱立倫推出「台灣早安」系列，跟第一線產業對談，有向當時樸實但穩健的早餐會報，以經濟帶領台灣前進的方式致敬。

據指出，朱立倫今天推出的「台灣早安」系列，希望在提出蔣經國三條路線：親美、親民、拔擢年輕人之後，再度走出蔣經國第二波印象。因此朱立倫最近以銀光協會全台做公益，捐助敬老眼鏡，要與黨主席江啟臣領導的國民黨分進合擊，這次則在臉書邀請產業界談論經濟，與政治紛擾保持距離，也希望在目前國民黨支持度持續低迷之際，能累積社會支持藍營的力量跟觀感。

朱立倫辦公室日前邀請前旅宿業者，亞都麗緻副總羅明威、金界旅行社總經理張詩怡，及立法委員林奕華進行對話。朱立倫提到，疫情影響第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鏈影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響，每一波大概間隔三個月。

朱立倫說，目前經濟影響30萬個家庭，對業者跟員工來說，「活下去才是最重要的」，目前是緊急紓困，沒有紓困根本不必談到振興，振興是下一個階段。他強調，政府補助方案不能一直更動，資訊細則要清楚透明簡潔，政策一旦確定，紓困金要以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前發放速度會來不及救這些產業。」

此外，當時行政院公佈1000億計畫，朱立倫認為以先進國家紓困規模，台灣資源至少還有增加10倍、20倍的空間來挽救經濟，後來政府雖然宣布紓困將達1兆元。但他強調，目前的方案很多都是把現有不同方案改名，填充金額，以緩濟急，沒辦法實際達到效果，「未來紓困規模實質上一定要逐步擴大」。

林奕華也認同此看法，方案要單純、窗口要少、速度要快，對於租金問題，可以考慮今年減租、明年減稅，近水救近火，才來得及，她表示將把這些意見帶回立法院推動。

亞都麗緻副總羅明威反應，目前大型旅宿業者生意剩兩成，人事費用、租金成本過高，營運壓力很大。目前租賃契約上雖然有「不可抗力之因素」條款，但若政府不宣布新冠肺炎傳染病可否適用，「將無法可循」，房客沒辦法與房東協調租金。

金界旅行社總經理張詩怡則表示，「旅行社業務目前全部歸零」，雖然有些員工願意共體時艱，但政府補助企業的款項，應該也要盡量幫助員工，「希望不要二擇一」。

「台灣早安」系列邀請產業代表、產業相關的立委與談，提出經濟建言，將基層聲音帶回立法院，也提供政府參考；希望疫情趕快平息，看到產業翻轉的曙光。

(中時 )