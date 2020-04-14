市議員陳淑華指出，該路段是安和國中、協和國小學生上下學必走的道路，政府有責任給孩子安全、好走的上下學之路。（台中市議員陳淑華服務處提供／陳世宗台中傳真）

再怎樣也要給孩子1條安全回家的路！西屯區安和國中旁的水尾巷、協和北巷天助街到東大坑溪安學橋之間，路面凹凸不平，經市議員陳淑華為民請命，將在下週重新刨封；陳淑華說，該路段是安和國中、協和國小學生上下學必走的道路，提供孩子安全好走的路是政府責無旁貸的工作。

陳淑華指出，安和國中在台中工業區住宅區緊臨台中工業區，上下班時間工業區交通繁忙、車輛爆多，對安和國中、協和國小學生上下學造成險象環生，人與車爭道令人怵目驚心；她常接到家長的陳情，抨擊道路車多狹小又沒有人行道，要求政府應盡速改善，以免發生車輪下的悲情。

陳淑華表示，經她強烈要求下，安和國中學校圍牆外面才劃設安學步道-綠色人行步道，同時遷移影響學生行走的電桿，增加寬度並供學生通行的人行步道；養工處第六工程隊宋隊長高知下週即將施工，重新刨封舖設柏油路面，讓學生能夠有一條安全的路。

附近里長李鳳珍感恩的說，面對新冠肺炎疫情嚴峻，民意代表仍不忘為孩子打造安全的道路；尤其在車輛繁多的工業區附近道路，改善行人、學生通行安全回家的路，不僅是為人家長的期待，更是市民殷殷期盼的道路。

(中時 )