新冠肺炎疫情延燒，台灣超前部署受到肯定，美國商業雜誌《富比士》近日在官網列出各國抗疫有傑出表現的女性領導者，蔡英文總統名列其中。 蔡英文今天表示，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績，也讓世界看到台灣人的努力與傑出。

《富比士》在官網讚譽蔡英文「防疫最早、最明快」，並提到，蔡英文領導的政府早在1月份出現疫情跡象時，就採取了124項措施來阻止疫情蔓延，讓台灣至今不必像其他地區一樣採取封鎖措施，並有餘力捐贈1000萬個口罩幫助歐美國家。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統認為，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績，也讓世界看到台灣人的努力與傑出。台灣防疫表現與國際支援廣受肯定，這也都是政府上下一致將士用命，與全體國民共同努力所締造的成果，台灣也會繼續向世界展現國家實力與貢獻的熱誠。

至於國際媒體對女性領導的肯定，蔡英文也認為這也是台灣所堅持的性別平權進步價值的體現，「我們也相信台灣會持續往這條道路前進」。

(中時 )