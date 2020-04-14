新冠肺炎疫情仍持續發燒，死亡人數連日創新高。不過，前綠委沈富雄發現新冠肺炎致死率和年齡似乎有關係有驚人關係！沈認為，「對青壯之士，以佛系之眼待此病毒，對70歲以上的老人家以魔網全力反向圍堵」。

沈富雄在臉書發文表示，有關新冠肺炎的各種數據，由於各地、各城、各州、各國的篩檢率及及篩檢結果的可信度互異，至今眾說紛紜，難以比較。

沈富雄接著表示，西雅圖市是他的第三故鄉（台南市第一、台北市第二），該市所屬的華盛頓州及州屬的科克蘭市是全美爆發疫情的第一州及第一市。開始時防疫工作七零八落，篩檢技術嚴重落後，不過，至今情況已趨穩定，一項重要的數據：致死率與年齡的關係，其落差十分驚人！

落差圖。（摘自沈富雄臉書）

沈富雄認為，如果一切可以重來，放之四海而皆準的戰略似乎是：(1)阻絶或攔截病毒於境外或境上：這個「境」包括廣義的國境、州境、市境、鄉鎮境，以及人與人之間的境。(2)一旦本土個案起跳，應盡全力保護70歲以上的老人，將老人群聚的地方完全封閉，不許進出，公家提供所有生活必須品，直到疫情過去。「對青壯之士，以佛系之眼待此病毒，對70歲以上的老人家以魔網全力反向圍堵」。

(中時電子報)