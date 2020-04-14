民進黨立委林宜瑾提案「政府應立即變更我國對外翻譯名稱為（Republic of）Taiwan或Chunghwa」，已獲得17名立委共同聯署。對於台灣是否有更名去除「CHINA」，行政院長蘇貞昌今未針對國名問題正面答覆，而是僅就華航名稱表示，要讓華航改名不是那麼簡單，但仍應該讓國家的航空公司標誌台灣，「這是應該要努力做的事情，政府會一步一步努力來做。」

對此，作家苦苓在臉書上表示，華航改名根本就是個假議題！中文名稱要做修改實際上相當簡單，因為華航官股最大，要召開董事會甚至股東會取得3/4同意並不困難；但實際上最會引發爭議的則是英文名字中的「China」，而若要更改英文名稱，則會造成一連串的困境！

苦苓指出，China Airline變成了Taiwan Airline，那麼當初和各國民航局簽署的航權和航班時間，在改名後勢必要重簽合約。那如果人家到時候不簽怎麼辦？難道這些寶貴的航線、航班就這樣白白放棄了？那可是一大堆國家的航空公司垂涎已久的！

苦苓認為，華航改名實際上就是一個「賠了夫人又折兵」的行為，華航如果能改名，早就改了，大家不要為難政府、也不要為難華航。

(中時電子報)