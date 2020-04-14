Beats by Dr. Dre(Beats) 4月15日起於台灣正式推出全新Powerbeats高機能耳掛式藍牙運動無線耳機。Powerbeats是一款具有媲美Powerbeats Pro強勁音效和時尚耳掛設計的頸掛式無線耳機，搭載Apple H1晶片，支援與iOS裝置快速配對，同時較上一代具備更持久的電池續航力，並以新台幣售價4,790元更實惠的價格提供運動愛好者全新高機能音樂感受。

全新的Powerbeats 聆聽時間最長可達15小時，採用Fast Fuel快充技術，充電5分鐘即可連續播放1小時。支援IPX4等級抗汗抗水設計，耳機上設有整合操控按鍵，雙波束成形麥克風可提升通話品質。採用Apple H1耳機晶片，提供更快的配對速度，並能在iCloud不同設備上自由切換，以及在iOS設備上使用「嘿 Siri」聲音喚醒功能，支援採用Class 1藍牙技術，提供四種尺寸的耳塞確保最佳的音質和舒適感。全新Powerbeats共有黑色、白色和紅色三色可選，新台幣售價4,790元。於4月15日全省通路及先創官網開始發售。

(中時電子報)