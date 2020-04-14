台中市議員楊典忠（右）前往梧棲幼兒園關心招生情形。（王文吉攝）

梧棲幼兒園辦理第二階段招生作業，其中44名一般生登記抽籤，搶「備取第二名」。（摘自台中市公幼招生資訊即時揭示系統）

台中市幼兒園上週六完成抽籤，但是梧棲幼兒園卻出現44名學童爭搶「備取第二」窘境，也就是「抽中了也不一定會可以入學」。家長無奈說「希望可以備取得上，等待奇蹟出現」，市議員楊典忠憂心當地幼教資源不足問題嚴重，恐怕未來幾年都是年輕家長的惡夢。

梧棲幼兒園公告缺額16位，108學年度仍延續去年採二階段辦理，但是第一階段優先入園已登記學童數有17位，亦即第一階段已經滿額，而且會有1人為備取第一，到了第二階段更有44位一般生學童登記，他們抽籤第一位也要從備取第二名排起。

家長質疑市政府的增班動作太慢，區域內的學童調查與登記作業又不確實，才會讓家長與學童參與這次「白忙一場」抽籤。市議員楊典忠認為，梧棲幼兒園首度出現第一階段額滿，顯見梧棲區的幼教資源不足問題嚴重，恐怕未來幾年都是年輕家長們的惡夢。

家長上網查閱台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統，發現梧棲幼兒園本園公告缺額為16人，第一階段優先入園登記為17人，第二階段一般生登記為44人，等於第一階段為17選16，第二階段則入學中籤率為0。

教育局表示，梧棲區中正國小附設幼兒園現為4班，核收120人，已獲教育部核定補助增建工程經費，可再增4班、106人，暫定112學年度前竣工。梧南國小現無幼兒園，已於該校2期工程中納入幼兒園班級量體，增設2班3至5歲混齡班，核定招收數60人，暫定112學年度前竣工。

(中時 )