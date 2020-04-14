拜全球主要產油國達成減產協議所賜，加上美國能源總署（EIA）預測4月美國頁岩油產量下滑幅度將創史上之最，帶動國際油價14日（周二）勁揚。

布蘭特原油期價走揚0.56美元或1.8％，報每桶32.30美元，前一日該期價以上漲0.8％作收。美國西德州中級原油攀升0.47美元或2.1％至每桶22.88美元，前一日以上漲1.5％作收。

據美國能源總署（EIA）周一公布，近月美國頁岩油產量逐漸下滑，但在4月產量加速萎縮，估計日產量約減少將近20萬桶，以此推算，美國4月頁岩油產量料將寫下史上單月最大減幅。

石油輸出國家組織（OPEC）以及俄羅斯等產油國合稱的OPEC+在復活節達成減產協議，同意5月與6月每日減產970萬桶，約合疫情爆發前全球供應量的10％。此外，美國在內等產油國也加入減產行列，總計全球每日減產約1,950萬桶。

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