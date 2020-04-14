全球鍛造鋁合金輪圈領導大廠巧新科技（1563）2019年度合併營收58.92億元、年減11％，雖受惠主要豪華汽車品牌客戶，對於旗下多款高度客製化的輪圈需求穩定，但因屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用及提列鋁價跌價損失等干擾，稅後淨利6.23億元、年減48％，EPS3.2元，不如2018年度6.09元。

巧新董事會通過2019年度股利，每股擬配發現金股利2元，低於2018年度及2017年度每股配息各3元。巧新說，在公司營運現金流量充足穩定下，股利現金配發率高達62.5％，以4月13日成交均價47.09元計算，現金殖利率達4.25％。

展望2020年上半年營運，巧新說，雖全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工因應防疫情形，出現供給與需求停滯的真空情況，但巧新對今年整體營運仍持審慎樂觀看法，營收比重超過75％的鍛造鋁合金輪圈訂單，不但沒有取消狀況；甚至部分客戶更有加速出貨的要求。

尤其，巧新今年初新增富豪汽車（Volvo）的XC60休旅車及S60高階轎車的新輪圈訂單添翼，帶動台灣雲林生產基地保持高達八成水準的產能利用率，凸顯巧新近九成客戶比重為豪華汽車品牌客戶的堅強基礎，有助分散巧新面對全球汽車產業因疫情擴散產生的營運風險，公司有信心今年整體營運，繳出下半年營運優於上半年的成績單。 巧新指出，2019年度毛利率及營業利益率分為23％及13％，主因屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用3,526萬元、提列鋁價跌價損失逾2.82億元等干擾，若排除非生產因素成本影響，2019年度營業毛利率28％。

巧新有望未來隨著新舊產品組合優化、新產能開出後，產線學習曲線提升及產能配置彈性調整等效益逐步展開，將有機會精進整體毛利率與獲利能力表現。

巧新說，2019年鍛造鋁合金輪圈、懸吊系統相關零組件等產品營收比重分別為76％及18％，公司致力於擴大輪圈及懸吊系統市場的占有率表現，除了在手超級跑車和豪華高級房車客戶訂單掌握度高，亦有軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高輪圈市場，凸顯巧新在汽車輪圈及懸吊系統市場的布局，具備前瞻競爭力，可挹注了公司來自歐美市場的業績比重站穩90％的水準，讓出貨業績能夠繳出優於整體新車銷量表現的重要因素。

巧新有望未來隨著新舊產品組合優化，新產能開出後且陸續通過多家品牌車廠的主要客戶認證，拉動產線學習曲線提升，加上雲林、屏東各生產基地產能配置彈性調整等效益逐步展開，將有機會精進整體毛利率與獲利能力表現。

因新冠肺炎疫情蔓延，迫使從大陸企業拉長農曆新年假期，目前皆已逐步恢復正常運作，但新冠肺炎已延燒成為全球防疫工作，目前歐洲品牌部分車廠，也短期停產至3月底或4月中的方式因應。 巧新透露，今年在營運週轉金充足下，持續強化公司未來客製化產品組合的多元性、擴大營運規模以提升整體效率及增強市場競爭力，不僅積極提升在輪圈產品材料應用、設計等的客製化技術能力，同時也持續搶攻利基型輪圈市場的業務版圖，深化豪華汽車品牌客戶合作的層次，落實優化產品與客戶結構之策略，以期保持良好的訂單能見度，達到未來整體營運正向擴大的目標。

巧新2020年啟用的屏東自動化工廠，今年3月已取得IATF 16949汽車業品質認證，並已取得多家高級汽車廠的量產許可，屏東自動化工廠的產能投入將會大幅增加公司對客戶的供貨能力及產品的整體競爭力，對未來整體營運，可帶來正面的挹注。

(工商 )