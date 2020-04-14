明星電動車品牌特斯拉撬開大陸市場，外界關注是否帶動鯰魚效應使大陸車企在競爭下升級，但對大陸其他新能源車企來說這隻鯰魚可能太過龐大。大陸電動車巨頭比亞迪13日晚便預告，Q1淨利可能下滑逾9成。
比亞迪13日晚發布2020年Q1業績預告，當季淨利潤年減幅度區間在79.99％至93.33％。公告稱，期間疫情和總體經濟增長放緩對汽車市場需求衝擊較大，其新能源汽車銷量較去年同期有較大幅度下滑。比亞迪數據顯是，3月銷售12,256輛新能源車，年減59.2％，Q1銷量為22,192輛，年減69.7％。
外界預估除總體經濟環境與疫情外，大陸新能源車企慘淡的表現主要也因為特斯拉出現，市場空間受大幅擠壓。中汽協數據顯示，特斯拉之外大陸Q1新能源車銷售僅11.4萬輛，年減56.4％。乘聯會數據顯示，3月特斯拉Model 3在大陸銷量10,160，短短時間已經直逼比亞迪銷量，撼動其領軍者位置。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。