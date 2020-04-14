明星電動車品牌特斯拉撬開大陸市場，外界關注是否帶動鯰魚效應使大陸車企在競爭下升級，但對大陸其他新能源車企來說這隻鯰魚可能太過龐大。大陸電動車巨頭比亞迪13日晚便預告，Q1淨利可能下滑逾9成。

比亞迪13日晚發布2020年Q1業績預告，當季淨利潤年減幅度區間在79.99％至93.33％。公告稱，期間疫情和總體經濟增長放緩對汽車市場需求衝擊較大，其新能源汽車銷量較去年同期有較大幅度下滑。比亞迪數據顯是，3月銷售12,256輛新能源車，年減59.2％，Q1銷量為22,192輛，年減69.7％。

外界預估除總體經濟環境與疫情外，大陸新能源車企慘淡的表現主要也因為特斯拉出現，市場空間受大幅擠壓。中汽協數據顯示，特斯拉之外大陸Q1新能源車銷售僅11.4萬輛，年減56.4％。乘聯會數據顯示，3月特斯拉Model 3在大陸銷量10,160，短短時間已經直逼比亞迪銷量，撼動其領軍者位置。

(工商 )