全家便利商店(5903)宣佈與全台最大美食外送平台foodpanda攜手合作，4月22日起可透過「全家」會員APP，進入foodpanda「全家商城」專區選購商品，首階段將有146間店舖滿足雙北市消費者需求，預計6月前店到宅服務店舖將達1000家。

新冠肺炎疫情加速虛實融合的消費時代來臨，「全家」以人人手上皆有全家為願景展開佈局，希望能提供消費者全方位的生活服務，尤其是疫情影響之下，民眾外出頻率降低，線上交易金融服務被推估為下一個消費情境轉移，根據東方線上最新調查報告指出，受疫情影響，消費者往虛擬通路移動比例增加，其中外送為增長最快的消費行為，其使用率較去年同期翻倍成長；「全家」2018年領先同業展開外送服務測試，為快速對應民眾生活需求，今天再與全台最大美食外送平台foodpanda攜手合作，4月22日起更可透過「全家」會員APP，進入foodpanda「全家商城」專區選購商品。

「全家」經營企劃本部副本部長李慶賢表示，「全家」店到宅小時外送服務為凌晨5點30至凌晨2點，可滿足深夜不想出門民眾購物需求，先前測試平均可帶動店舖大夜業績成長約10%；近期在疫情影響之下，更加速催化消費者商品外送需求，進而帶動2月店到宅服務新來客激增15%；為滿足消費者需求，「全家」店到宅服務佈局踩油門，與foodpanda攜手以最快速度佈點千店，預計上半年服務將覆蓋全台9成縣市，屆時服務據點與覆蓋範圍將為零售業之最。

在商品類別部份，在分析消費數據與不同時段需求後，於「全家商城」規劃近200項商品，除了受歡迎的複合店套餐組合、零食、飲料、民生用品之外，更較以往增加6成冷凍品項(微波小吃、主食、冷凍鮮物)，滿足消費者全天候不同時段所需。

此次雙方共規劃三階段測試，首階段將有146間店舖滿足雙北市消費者需求，5月初達500店並擴展至台中、高雄等19個縣市，預計6月前店到宅服務店舖將達1000家，屆時全台9成縣市可享受「全家」商品送貨到府的便利服務，而為慶祝雙方攜手合作，4月30日前下單，單筆訂單不限金額免外送費，滿300元可再折100元。

此外，「全家」亦宣佈4月底會員APP服務將推新功能，不必到實體店舖，即可透過APP繳納信用卡費(中信、兆豐、日盛、樂天)、停車費(新北市、台中市)、電信費(中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星)，民眾不僅能透過店到宅外送服務滿足民生所需，亦能透過會員APP完成生活繳費需求。

(時報資訊)