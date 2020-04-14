侯友宜：中央若想擴大試用口罩販賣機 新北願配合 12:042020/04/14 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，只要中央想擴大口罩販賣機試用點，新北都會配合到底。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央與台北市合作示範的口罩販賣機引起廣大討論，新北市長侯友宜對此表示，台北市口罩販賣機目前仍是示範階段，有出現些許缺失，相信中央會對此做出改善，到時只要民眾支持，中央有意擴大試用點，新北市都樂於配合。 侯友宜表示，對民眾來說方便是最重要的，只要能讓民眾快速拿到口罩，能增設更多地點，他都非常支持，也願意配合政策試用口罩販賣機。 (中時 ) #口罩 #販賣機 #中央 #民眾 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新制上路 民眾搶原民鄉口罩 04:102020/04/12 生活新聞 清明連假熱門景點 疫棒打回原形 04:102020/04/12 生活新聞 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 兒童口罩變難搶？網怒揭2大關鍵 15:052020/04/13 日常 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 台灣有災難？唐綺陽曝玄機：這些人要小心 - 生活 確診女公關「難言之隱」曝光！她對丈夫說... - 生活 下周起沒戴口罩不得進郵局 違規最重開罰1萬5 - 生活 華航改名有啥好處？招牌價值嚇死人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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