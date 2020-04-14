中央與台北市合作示範的口罩販賣機引起廣大討論，新北市長侯友宜對此表示，台北市口罩販賣機目前仍是示範階段，有出現些許缺失，相信中央會對此做出改善，到時只要民眾支持，中央有意擴大試用點，新北市都樂於配合。

侯友宜表示，對民眾來說方便是最重要的，只要能讓民眾快速拿到口罩，能增設更多地點，他都非常支持，也願意配合政策試用口罩販賣機。

(中時 )