◎口罩大廠推櫻花粉口罩 盼消除色彩刻板印象

日前有家長反映「小男生因口罩是粉色而不敢戴」阿中部長昨也率領指揮中心成員一起戴上粉色口罩，打破偏見，要大家別在意顏色，有保護作用才是最重要。口罩製造商中衛也在臉書表示，本週要生產櫻花粉口罩。

◎蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字

台灣捐贈口罩給世界各國，但中華航空機身因印有公司英文名「China Airlines」，引來誤會是中國捐助，華航改名案近日再被拿出來重提，行政院長蘇貞昌也表示，未來華航運送物資時，應拿掉公司字樣改為國旗與口號。華航回應，董事長謝世謙已於第一時間通令各分公司遵照辦理，配合執行相關專案時不得進行任何商業宣傳行為。

◎橋頭桶屍案 鎖定死者生前可疑友人

高雄橋頭糖廠桶屍案，對於媒體報導已經掌握死者61歲林姓婦人的生前交友狀況，並鎖定可疑對象，檢警表示，有鎖定婦人的生前交友情形，可能婦人生前與人曾經有過糾紛，目前仍在釐清中。

◎白天回溫 氣象局曝下波鋒面變天時間

今天冷氣團減弱，氣溫回升，白天天氣穩定，晚上開始北部有零星降雨。氣象局表示，周五、周六(4/17、18)東半部、南部地區有雨，午後各山區也有雷陣雨。周日、下周一(4/19、20)午後也有雷陣雨，下周二(4/21)鋒面通過，下周二至下周四(4/21~4/23)東北季風增強，北部、東北部變天，氣溫下降、有局部短暫雨。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)