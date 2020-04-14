針對泛綠立委要將華航名稱中的英文China改名Taiwan，蘇揆表示認同，國民黨則發表新聞稿抗議「防疫又扯政治」，並表明不奉陪政治口水的立場。藍營高層指出，當越來民眾關切防疫紓困作為夠不夠之際，綠營卻又開始操作「華航改名」、「中華職棒改名」等議題，國民黨內也已有共識，將這些動作定調為「轉移監督防疫施政焦點」，民進黨既已完全執政、能完全負責「想改名就請便」。

黨內高層人士指出，民進黨一再強調防疫優先，但舉凡在野黨近期針對「口罩」「無薪假」「電子監控」「紓困薪資補貼」「拒絕網路仇恨歧視言論」等議題的建議、質疑，行政單位都很少採納，網軍還痛罵藍營不顧防疫優先。但每逢立法院聚焦防疫，要表決防疫預算前，包括「官企正名」「台灣、中華民國是不是國家」等政治口水議題就會重出江湖，國民黨因此懷疑這些「叫戰」，其實是綠營想轉移執政不力焦點的戰術。

藍營人士說，民進黨已完全執政，不論華航改名，或是中華職棒改名，都不需修法，不必立院同意，民進黨想做立即能做。至於國民黨立場很清楚，華航、中華職棒的名稱已經沿用多年，改名不單只有政治問題，還有敏感航程、航域協商、企業CIS識別改變等繁瑣問題要突破，牽一髮動全局，也該問問多數股東是否願買單，畢竟改名背後都要花大錢，華航目前盈餘很好嗎？改名花大錢是華航股東還是全民買單？在這個時候堅持改名是否會引發裁員減薪？蔡政府都不須先說清楚，只因四萬網友連署就逕自改名？

該高層人士說，多數民眾現在更關心的是「酷碰券能否解決生活困苦」「無薪假是否更嚴重」「口罩夠不夠」等議題，國民黨提出建議，執政黨都不採納，卻偏偏在「改名」等政治議題上向國民黨叫戰，國民黨過去已吃很多虧，現在也學乖了「重要話只講一次」，民進黨若想改名就請便，別再推給國民黨反對。

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(中時電子報)