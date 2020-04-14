疫情影響，疾管局建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸之社交活動；畢書盡為一解粉絲相思之情，日前也開始在IG直播以《盡情歌Song》進行線上直播，又唱又聊的和粉絲搏感情，3月24日他也開設個人的YouTube 頻道，短短不到1個月的時間就累積了破萬訂閱人數，可見其高人氣。

〈撞〉MV力邀金馬新人范少勳助陣拍攝，純然的演技讓所有人都大力讚賞。（圖／老鷹音樂提供）

時隔一月畢書盡再次推出新歌〈撞〉，MV特別以他來台這些年追求夢想過程中的艱辛為雛型發想，描述一位對默劇相當痴迷的少年，努力地堅持自己的夢想，卻又礙於生計而得拼命打工維持生活的掙扎過程，但相信堅持夢想的人，才是誰也無法擊倒的，也希望透過〈撞〉這首歌曲獻給正在為生活為夢想奮戰的人們一些鼓勵與安慰。

范少勳在MV中飾演一位對默劇相當痴迷的少年，努力地堅持自己的夢想。（圖／老鷹音樂提供）

MV力邀金馬新人范少勳助陣拍攝，純然的演技讓在場所有人都大力讚賞，其中一幕是范少勳要看著在錄音室錄歌的畢書盡，原本劇本設定范少勳只需紅著眼眶，但沒想到當下聽著歌曲時，范少勳竟然不自禁地流出眼淚來，完美呈現出角色對於默劇的憧憬與為夢堅毅不屈的倔勁。

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(中時電子報)