雖然已經高掛戰靴退休，但牙買加「閃電」、百米世界紀錄保持人波特仍在個人社交網站上放了一張昔日奪冠照片，當中以絕對優勢率先通過終點，第二名選手落後足足超過1公尺距離，波特用這張照片呼籲在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下，每個人都要保持安全的社交距離。

波特的這張照片是2008年8月16日北京奧運男子100公尺決賽，當時波特以9秒69成績摘下金牌，並且改寫了自己保持的世界紀錄。

波特在最後10公尺張開雙臂放慢速度，拍著胸脯且回頭看著後方開心的衝過終點線，領先銀牌選手湯普生0.20秒，創下奧運會與世錦賽史上最大差距紀錄。

新冠疫情襲捲全球，導致每個人都如臨大敵，除了戴上口罩外，還必須勤洗手，專家呼籲室外人與人之間要保持1公尺的安全距離，室內則要保持1.5公尺的距離。波特用這張照片呼籲大家不要輕忽疫情，保持安全距離免得染病。

(中時 )