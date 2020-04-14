酒駕累犯者重新考取駕照，3月起強制加裝酒精鎖，未安裝或是找人代測可罰6000至1萬2000元，交通部長林佳龍今日至加拿大製造商視訪，現場實測灌下啤酒並發動引擎，結果在酒精鎖阻擋下失敗。交通部路政司指出，新制實施至今，已有6名機車駕駛須加裝酒精鎖。

路政司表示，酒駕累犯駕駛人經重新考取駕照後，將發給註記1年內僅能使用管制車輛的駕駛執照，駕駛的車輛須自費裝酒精鎖，每次發動車輛前必須先吹氣，只要儀器檢出駕駛人有酒精濃度，車輛就不能發動。

林佳龍上午前往加拿大商安克萊科技公司台灣分公司視訪，聽取簡報並親身體驗酒精鎖的效果，林喝下2口啤酒後進行吹測，第1次吐氣量不足未過，第2次吹則驗出酒精，車輛無法發動。

林佳龍說，交通部要從各面向防堵酒駕，目前酒精鎖在價錢上面，汽車每年要6萬元，但隨著數量增加，價錢應該可以再壓低。他指出，交通部不是要推銷酒精鎖，而是希望達成教育和嚇阻作用。

根據交通部統計，酒駕肇事件數已有逐年減少，去年7月酒駕新制上路後，取締件數及移送法辦件數均有下降，取締件數由2019年7月份8546件下降至2020年2月份6594件，降幅達22.8％；移送法辦件數從2019年7月份的4854件，逐漸下降至今年2月3994件，降幅達17.7％。

(中時 )